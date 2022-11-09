В Сингапуре задержан россиянин за нарушение законов США по борьбе с кибермошенничеством

Российское посольство получило уведомление от иностранных коллег.

Российское посольство в Сингапуре сообщило о задержании на территории республики российского гражданина. Мужчина обвиняется в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Известно, что местные власти планируют экстрадировать иностранца на территорию США. Соответствующие данные приведены дипломатами в официальном Telegram-канале российского представительства.

По поступившей в посольство информации, 3 октября полиция Республики Сингапур произвела задержание гражданина Российской Федерации по обвинению в нарушении американского законодательства... пост от посольства России и Сингапуре

Количество рейсов из Петербурга в Абу-Даби увеличат с октября.

Фото: pxhere.com