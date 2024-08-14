С целью скрыть противоправную деятельность злоумышленники дважды перепродали офис друг другу.

В Симферополе задержали двух мужчин, незаконно завладевших офисным помещением. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

По данным следствия, задержанные занимались аферой с недвижимостью с сообщником, который успел скрыться за границей. В августе 2022 года злоумышленники воспользовались отсутствием хозяйки офиса и подделали документы на помещение вместе с подписью собственницы в договоре купли-продажи. С целью скрыть свою противоправную деятельность они дважды перепродали офис друг другу.

Позже помещение удалось продать за 10 млн рублей другому покупателю. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Одного из задержанных заключили под стражу.

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Видео: МВД по Республике Крым