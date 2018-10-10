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В Симферополе участники свадьбы устроили стрельбу из АК-47

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Правонарушители воспользовались автоматом.

Участники свадьбы в Симферополе начали стрелять в воздух из автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Об инциденте стало известно 3 декабря. Двое мужчин, в возрасте 26 и 33 лет, решили пострелять в воздух из Ак-47. В результате личности правонарушителей были установлены. Мужчин доставили в участок после того, как они воспользовались оружием и напугали этим окружающих.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощенный автомат.

Пресс-релиз МВД по Крыму

Ранее мы сообщили, что полиция задержала водителя Cadillac Escalade, устроившего стрельбу в центре Москвы.

Видео: Telegram / Mash на волне

Теги: крым, свадьба, симферополь, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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