В Симферополе участники свадьбы устроили стрельбу из АК-47

Участники свадьбы в Симферополе начали стрелять в воздух из автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Об инциденте стало известно 3 декабря. Двое мужчин, в возрасте 26 и 33 лет, решили пострелять в воздух из Ак-47. В результате личности правонарушителей были установлены. Мужчин доставили в участок после того, как они воспользовались оружием и напугали этим окружающих.
В ходе выяснения обстоятельств полицейские задержали фигурантов и доставили в отдел полиции. У них был изъят охолощенный автомат.
Пресс-релиз МВД по Крыму
Ранее мы сообщили, что полиция задержала водителя Cadillac Escalade, устроившего стрельбу в центре Москвы.
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