Полиция задержала водителя Cadillac Escalade, устроившего стрельбу в центре Москвы

В прокуратуре уточнили, что злоумышленнику 39 лет. Они взяли на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожного конфликта.

Полиция задержала водителя Cadillac Escalade, устроившего стрельбу из травматического оружия на Большой Грузинской улице в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы московской полиции Владимира Васенина.

Об инциденте стало известно 3 декабря. В 11:49 полицейские получили сообщение о дорожном конфликте между гражданами. В районе дома 76 на Большой Грузинской улице произошла стрельба. Один мужчина выстрелил в другого. В результате вооруженного конфликта пострадал один человек. Злоумышленника задержали на месте преступления. Полицейские занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленнику 39 лет. Они взяли на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожного конфликта. Точную причину сотрудники полиции назовут по итогам разбирательства.

Ранее мы сообщили, что Болдуин дал первое интервью после инцидента на съемках фильма "Ржавчина".

Видео: Telegram/SHOT, 112