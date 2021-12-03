Болдуин не стал строить версии о том, как боевые патроны попали на съемочную площадку. По его мнению, "выяснением того, как боевые патроны попали на площадку, должна заниматься полиция".

Американский актер Алек Болдуин дал первое интервью после инцидента на съемках фильма "Ржавчина". Он заверил, что не слышал о каких-либо проблемах с безопасностью. По словам актера, он был уверен, что если люди были наняты на соответствующие должности, то они знакомы со своими обязанностями. Болдуин не сомневался в компетенции людей, которых нанял.

Мне передали пистолет со словами "холодное оружие". Это означает, что он не заряжен. Алек Болдуин, американский актер

Болдуин не стал строить версии о том, как боевые патроны попали на съемочную площадку. Он не готов предполагать, кто мог бы испортить ему жизнь. По его мнению, "выяснением того, как боевые патроны попали на площадку, должна заниматься полиция".

Напомним, что офис шерифа Санта-Фе (штат Нью-Мексико), где произошел инцидент, предоставил показания свидетелей. По предварительным данным, кто-то из членов съемочной группы мог принести на площадку боевые патроны.

Ранее мы сообщили, что оружейник "Ленфильма" прокомментировал трагический случай с участием Алека Болдуина.

Видео: YouTube / ABC News