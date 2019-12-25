Следователи в Крыму разыскивают преступника-неудачника.

В Симферополе на улице Сельвинского неизвестный попытался поджечь военкомат. Об этом рассказали журналисты из Telegram-канала SHOT. Источник отметил, что злоумышленник для начала смог перелезть через забор на территорию местного призывного пункта в Крыму. Затем молодой человек бросил бутылку с зажигательной смесью в окно помещения. Однако тара с горючим разбилась о решетку, поэтому пламя не распространилось по военкомату. После неудачной попытки преступник скрылся с места событий. Уточняется, что правоохранительные органы разыскивают поджигателя. Известно, что инцидент зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Преступление совершено в ночь на 28 мая.

В Удмуртии задержали подозреваемого в поджогах военкоматов.

Фото и видео: Telegram / SHOT