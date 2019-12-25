Подозреваемым по делу стал бывший сельский учитель Илья Фарбер.

В Удмуртии задержали подозреваемого в поджогах военкоматов. Известно, что операция выполнялась силами регионального ФСБ России. Подозреваемым в серии преступлений, совершенных на территории поселка Игра, стал бывший сельский педагог по имени Илья Фарбер.

Напомним, что больше недели назад в местном населенном пункте неизвестный злоумышленник метнул "коктейль Молотова" в здание военкомата. В результате инцидента там выгорела одна из комнат. Воспламенение удалось оперативно ликвидировать экстренным службам. Спустя несколько дней в Игре загорелся еще один военкомат. На этот раз пламя охватило серверное помещение, в котором хранилась документация, а также картотека ветеранов ВОВ.

Правоохранительные ведомства вышли на след 48-летнего жителя, который находился в гостях у своих родственников. У Ильи Фарбера были проведены обыски. Силовики изъяли у мужчины две канистры с бензином, а также воронки, марганцовку, проволоку, три смартфона и пять банковских карт.

Илья Фарбер - московский художник и бывший директор Дома культуры тверской деревни Мошенка. Россиянин получил уголовное наказание в 2-13 году по статье за злоупотребление полномочиями, а также за коррупцию. Он вышел по УДО, отсидев две трети срока.

Минобороны: украинские военнопленные восхитились служащими ВС РФ.

Фото и видео: