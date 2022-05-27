Минобороны: украинские военнопленные восхитились служащими ВС РФ

Также солдаты ВСУ отметили, что украинское командование намеренно скрывает потери солдат и не обеспечивает войскам необходимого обеспечения.

Украинские военнопленные поделились своими мыслями относительно российских военнослужащих и командования. На видео, опубликованном Минобороны РФ, солдаты восхитились работой подразделений ВС РФ.

Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир – потому что у него все спрашивали, что делать – отличный человек. Смотришь на лицо и понимаешь, что если он говорит, что все будет хорошо – все будет хорошо. Андрей Каминский, военнопленный

При этом было упомянуто, что обеспечение их подразделения находится на гораздо более низком уровне. Так, по словам военнопленного Никиты Лазаренко, командиры киевских войск зачастую скрывают потери сослуживцев и организовывают для погибших братские могилы. Кроме того, в плену солдатам предоставили горячее питание, питье и сигареты, в то время как украинские войска не могли обеспечить их даже пропитанием.

Ранее мы сообщили о том, что ФСБ пресекла канал поставки оружия в Крым из Украины.

Видео: Минобороны России