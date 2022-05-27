ФСБ пресекла канал поставки оружия в Крым из Украины

Сотрудники ведомства задержали продавца, а также двух посредников и двух покупателей.

Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю перекрыли канал поставок оружия и боеприпасов из Украины в Крым. Об этом сообщает пресс-служба управления.

В результате работы ведомства были задержаны продавец, ат также 2 посредника и 2 покупателя из Евпатории.

Злоумышленников задержали с поличным при попытке продажи автомата АКС-74У и свыше 300 патронов. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщили о том, что российские средства ПВО сбили МиГ-29 в Одесской области.

Видео: ФСБ