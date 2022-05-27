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ФСБ пресекла канал поставки оружия в Крым из Украины

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Сотрудники ведомства задержали продавца, а также двух посредников и двух покупателей.

Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю перекрыли канал поставок оружия и боеприпасов из Украины в Крым. Об этом сообщает пресс-служба управления. 

В результате работы ведомства были задержаны продавец, ат также 2 посредника и 2 покупателя из Евпатории.

Злоумышленников задержали с поличным при попытке продажи автомата АКС-74У и свыше 300 патронов. Возбуждены уголовные дела. 

Ранее мы сообщили о том, что российские средства ПВО сбили МиГ-29 в Одесской области.

Видео: ФСБ

Теги: крым, поставки оружия, украина, фсб
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Видео,

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