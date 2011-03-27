За ситуацией с масштабным пожаром в Симферополе следили беспилотники

Пожар тушили на протяжении шести часов.

В Симферополе ликвидировали масштабный пожар на территории склада. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Сообщение о возгорании на Луговой улице поступила в шестом часу утра 20-го октября. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На открытой территории и в ангаре загорелись поддоны с бумагой. Общая площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Со стихией удалось справиться в 12:29. На месте работал 81 спасатель.

Беспилотные летальные аппараты следили за обстановкой на месте происшествия. Превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе не зафиксировали.

Накануне стало известно о том, что в Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер.

Фото и видео: ГУ МЧС по РК