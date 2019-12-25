В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда сфер

В перечень вошли представители туристской отрасли, образования, здравоохранения и соцзащиты.

В Крыму вводится обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал заместитель главного санитарного врача республики Дмитрий Крутиков, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что темпы прироста зараженных COVID-19 в Крыму составляют от 20 до 25 процентов. Уровень заболеваемости на высоком уровне поддерживается работающими гражданами, заявил Крутиков.

Проанализировав заболеваемость по новой коронавирусной инфекции в Республике Крым за последние четыре недели отмечаю, что ситуация по данной нозологии остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Дмитрий Крутиков, заместитель главного санитарного врача по Крыму

В связи с этим принято решение обязать вакцинироваться от COVID-19 работников сферы общественного питания, туристской отрасли, образования, здравоохранения, а также соцзащиты и соцобслуживания.

Кроме того, привиться от коронавирусы должны будут 80 процентов представителей транспортной сферы, торговли, почтового сообщения, салонов красоты, и других организаций и учреждений.

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