Вирусологи рассказали, когда пойдет на спад четвертая волна COVID-19

Специалисты отмечают, эпидемиологическая обстановка зависит от каждого конкретного субъекта страны.

Четвертая волна коронавируса в РФ пойдет на спад к январю. Об этом в беседе с информационным агентством "Ura.ru" сообщили профессор вирусологии Александр Чепурнов и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Специалисты уточнили, что эпидемиологическая обстановка зависит от каждого конкретного субъекта РФ. На нее могут повлиять массовые праздники, а также антиковидные мероприятия. Похожая ситуация происходила в конце 2020 года, подчеркнул Волчков.

В прошлом году рост был до декабря, поэтому скорее вот так [будет и в этом году]. Что может на это отчасти повлиять? Довольно много людей уже переболело, и сколько-то успели провакцинировать. Конечно, это очень немного. Александр Чепурнов, вирусолог

Специалисты отметили, главное отличие прошлогодней и нынешней волной коронавируса заключается в том, в стране в настоящее время есть несколько вакцин от заболевания, которые способствуют формированию коллективного иммунитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, в регионе наблюдается высокая активность жителей в вакцинации от коронавируса.

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