В Сиэтле в результате стрельбы пострадали пять человек

Огон по массовому скоплению граждан открыли двое преступников.

Пять человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на территории парковки в городе Сиэтл штата Вашингтон. Об этом рассказали представители местного телеканала Kiro 7. В СМИ уточнили, что в настоящее время четверо пострадавших госпитализированы в медицинский центр Харборвью. Из них двое пациентов остаются в критическом состоянии, еще трое - стабилизированы. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь прямо на месте событий. Известно, что огонь по людям открыли двое злоумышленников. Трагедия произошла в тот момент, когда жители устраивали общественное мероприятие. Дополнительные сведения о фигурантах расследования не приводятся. Из четырех жертв полиция зафиксировала троих мужчин и одну женщина. Всем пострадавшим за 20 лет.

Десятки и десятки были обстреляны. шеф полиции Диаса

В настоящее время правоохранительные органы не знают, был ли кто-то мишенью, но продолжат свое расследование данного преступления.

Задержан подозреваемый в стрельбе у ресторана на Рочдельской.

Фото и видео: www.kiro7.com