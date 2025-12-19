За последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло четыре нападения акул на людей.

В Сиднее закрыли десятки пляжей после нападения акул на серферов. Об этом сообщает телеканал 9News.

Отмечается, что за последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло четыре нападения акул на людей. В связи с этим власти Австралия приняли решение закрыть двадцать пляжей в этом районе. Жителей Сиднея также предупредили о необходимости соблюдать осторожность после серии нападений.

По словам экспертов, отдыхающим воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели. Их прогнозы свидетельствуют о том, что это "самое опасное время за последние годы". Основными аргументами называют повышенную температуру и замутнение воды.

Фото: pxhere.com