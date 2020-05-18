Их предлагают использовать в местах массового скопления людей.

В Сибири предложили тестировать на коронавирус при помощи газоанализаторов. Об этом рассказали в межведомственной группе при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19. Планируется, что массовое тестирование будут делать "по выдоху".

В группе отметили, что человеческий выдох это, по сути, сложная смесь из 750 соединений — его ещё называют "отпечатком метаболизма". Его анализ позволяет контролировать биохимические процессы в организме, поэтому, считают учёные, процедура будет эффективной и безопасной. Сейчас проблемы с тестированием по газоанализатору вызвана тем, что специальные и высокоточные приборы являются довольно дорогими.

Компактный отечественный газоанализатор производится на территории в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах. Цитата из сообщения

Использовать газоанализаторы предлагается в местах массового скопления людей — на вокзалах, аэропортах, метро, магазинах, аптеках и на предприятиях. Отмечается, что первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть.

Ранее мы рассказывали, что "Яндекс" больше не проводит бесплатное домашнее тестирование на коронавирус.

Видео: Youtube/GAZ-ANALITIK