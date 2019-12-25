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В Сибири нашли братскую могилу возрастом 5000 лет
Сегодня, 16:48
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matveyvn

В Сибири нашли братскую могилу возрастом 5000 лет

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Молодин рассказал, что в могиле нашли останки троих взрослых и двоих подростков.

В Сибири нашли братскую могилу возрастом 5000 лет с остатками обезглавленных людей. Захоронение обнаружено в населённом пункте Усть-Тартас 2 в Новосибирской области. Об этом сообщает издание "Профиль".

Археологи считают, что обнаруженные в могиле люди представляли одиновскую культуру и жили примерно 5000 лет назад. Учёные уверены - головы погибших были отрублены уже после смерти для дальнейшего поклонения.

Профессор Вячеслав Молодин рассказал, что в могиле нашли останки троих взрослых и двоих подростков.

У одиновцев определенно был культ головы или черепа.

Вячеслав Молодин, профессор

По его словам, такой тип захоронения был характерен для одиновской культуры.

Ранее в Денисовой пещере найден человеческий зуб возрастом 250 тысяч лет.

Фото: Daily Mail

Теги: археология, могила, сибирь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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