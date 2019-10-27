Денисовский человек прибыл на Алтай около 300 тысяч лет назад.

В Денисовой пещере найден человеческий зуб возрастом 250 тысяч лет. Об этом сообщили российские археологи. По данным специалистов, они нашли новые доказательства того, что древний подвид людей (денисовский человек) появился на Алтае около 300 тысяч лет назад. В 2020 году ученые тщательно исследовали нижние культурные уровни в южной части галереи пещеры. Они получили материал, возраст которого достигает от 120 тысяч до 250 тысяч лет.

Эти массовые материалы по ведущим формам каменных орудий подтвердили предположение, что миграция этого населения — денисовцев — шла с Ближнего Востока, с запада на Алтай в определенное время — приблизительно около 300 тыс. лет назад авторы работы

Специалисты уточнили, что три года назад им уже удалось найти два человеческих зуба и кости, возраст которых оценен в 250 тысяч лет.

Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев.

Фото: Наука в Сибири

