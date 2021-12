В образцах почвы Денисовой пещеры нашли ДНК древних людей

ДНК древних людей сосредоточена внутри микроскопических частиц.

Ученые обнаружили в Денисовой пещере микроскопические частицы, богатые ДНК древних людей. Таким образом ученые смогли связать почвенную "ископаемую" ДНК с останками неандертальцев, которые нашли в пещере. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что ДНК древних людей по почве распределена равномерно, она находится внутри микроскопических частиц. Таким образом ученым удалось понять в каких условиях лучше всего сохраняется генетический материал.

Фото: pixabay