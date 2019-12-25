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В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки на 2022 год
Сегодня, 8:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге утвердили тарифы на электроэнергию и перевозки на 2022 год

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С 1 января "гостевой тариф" в метро достигнет стоимости 65 рублей.

Комитет по тарифам Петербурга утвердил тарифы на электроэнергию и перевозки в городе на 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Срок действия тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам продлили до 31 декабря 2022 года.

Также комитет утвердил стоимость проездных билетов и разовой поездки в наземном транспорте и метро. С 1 января "гостевой тариф" в метро достигнет стоимости 65 рублей, в наземном транспорте – 60 рублей.

Тарифы на коммунальные услуги в 2022 году вырастут не более чем на 3,5%. Произойдёт это не с 1 января, а с 1 июля.

Фото: Piter.tv

Теги: коммунальные услуги, тарифы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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