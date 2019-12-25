Антропологи по ДНК определили, как часто люди в древности спаривались с близкими родственниками

Были проанализированы фрагменты ДНК 1785 человек.

Ученые из Германии и США для получения сведений о распространении близкородственных связей древних людей применили новый метод. Так, ученые измерили длину рядов гомозиготности в ископаемой ДНК. Статья опубликована в журнале Communications.

О том, что в Древнем Египте, у инков и королевских семьях Европы встречались браки между близкими родственниками говорится в сохранившихся письменных источниках. Однако на этот счет у науки нет данных, относящихся к древнему миру.

Мы отталкивались от того, что у детей, рожденных от родителей-родственников, есть участки ДНК с недостаточной генетической изменчивостью — так называемые ряды гомозиготности. Их можно выявить по всему геному, поэтому нам лишь оставалось создать инструмент для этого, пригодный для работы с ископаемым материалом, — говорится в исследовании.

Так, были проанализированы фрагменты ДНК 1785 человек, живших на протяжении 45 тыс. лет, но в разное время. Оказалось, что у 54 из них родители были кузенами. Ученые сделали вывод, что союзы между родственниками происходили в древности спорадически.

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