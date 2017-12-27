В Швейцарии собаки могут лаять безнаказанно

Владельца нельзя использовать устройства, пресекающие лай.

В Швейцарии приняты поправки в ветеринарном законодательстве, которые были введены для заботы о братьях наших меньших. Об этом 11 января сообщает "Радио Маяк".

Владельцам собак теперь запрещено применять автоматические устройства, которые не дают лаять питомцам. Также были введены и дополнительные меры по продаже собак, которых ввезли в Швейцарию нелегально. Отныне в объявлениях нужно будет указывать свой адрес и сведения о происхождении животного.

Продавцы зоомагазинов обязаны теперь письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных предназначены клетки. Такое решение было принято для того, чтобы уменьшить вероятность содержания питомцев в маленьких пространствах.