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В Швеции увидели угрозу в "уязвимом" Калининграде, призвав НАТО к оружию
Сегодня, 7:37
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lesjasap

В Швеции увидели угрозу в "уязвимом" Калининграде, призвав НАТО к оружию

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Svenska Dagbladet рассказал об опасности, нависшей над Столкгольмом.

В Швеции увидели угрозу в "уязвимом" Калининграде, призвав НАТО к оружию. Об этом сообщили местные журналисты в статье для издания Svenska Dagbladet. По мнению авторов материала, российский анклав угрожает Швеции, поэтому страна должна защищать свои рубежи. 

По словам экспертов, Россия регулярно стягивает боевую технику в Калининградскую область, так как боится агрессии со стороны НАТО. Однако окружение границы в Балтийском море остается незамеченным Стокгольмом, так как государство не состоит в военном альянсе. Аналитик Юнас Гуммессон подчеркнул, что анклав очень уязвим, но Москва очень ценит Калининград как политический инструмент. 

Из Литвы и Польши его можно простреливать артиллерией насквозь

Фредрик Вестерлунд, военный эксперт

Вестерлунд полагает, что в случае войны с НАТО Россия не сможет длительное время оборонять город со стороны Балтийского моря, поэтому Кремль усиливает военное присутствие с берега. В Швеции пришли к выводу, что при воплощении военного сценария Москва могла ударить бы по Стокгольму, но иностранцы надеются на помощь НАТО.

Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше.

Фото: Pixabay.com

Теги: svenska dagbladet, калининград, нато, швеция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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