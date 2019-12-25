Svenska Dagbladet рассказал об опасности, нависшей над Столкгольмом.

В Швеции увидели угрозу в "уязвимом" Калининграде, призвав НАТО к оружию. Об этом сообщили местные журналисты в статье для издания Svenska Dagbladet. По мнению авторов материала, российский анклав угрожает Швеции, поэтому страна должна защищать свои рубежи.

По словам экспертов, Россия регулярно стягивает боевую технику в Калининградскую область, так как боится агрессии со стороны НАТО. Однако окружение границы в Балтийском море остается незамеченным Стокгольмом, так как государство не состоит в военном альянсе. Аналитик Юнас Гуммессон подчеркнул, что анклав очень уязвим, но Москва очень ценит Калининград как политический инструмент.

Из Литвы и Польши его можно простреливать артиллерией насквозь Фредрик Вестерлунд, военный эксперт

Вестерлунд полагает, что в случае войны с НАТО Россия не сможет длительное время оборонять город со стороны Балтийского моря, поэтому Кремль усиливает военное присутствие с берега. В Швеции пришли к выводу, что при воплощении военного сценария Москва могла ударить бы по Стокгольму, но иностранцы надеются на помощь НАТО.

Aftonbladet: Россия имеет весомое преимущество на случай возможной войны с НАТО на суше.

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