Трехлетняя малышка едва не утонула в искусственном пруду в Шувалово

Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 28 апреля, в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. Во дворе частного дома на Новоалександровской улице в микрорайоне Шувалово едва не утонула трехлетняя девочка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Малышка упала в искусственный пруд и чуть не захлебнулась. Ребенка вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в Детскую больницу №2 в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает малышка, благополучная, на учете не состоит. Родители воспитывают семь детей. Проводится проверка. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Шувалово 42-летний мигрант соблазнил 12-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV