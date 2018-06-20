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Трехлетняя малышка едва не утонула в искусственном пруду в Шувалово
Сегодня, 10:30
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Alena_Zinovieva

Трехлетняя малышка едва не утонула в искусственном пруду в Шувалово

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Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 28 апреля, в Приморском районе Петербурга произошло ЧП. Во дворе частного дома на Новоалександровской улице в микрорайоне Шувалово едва не утонула трехлетняя девочка. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Малышка упала в искусственный пруд и чуть не захлебнулась. Ребенка вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в Детскую больницу №2 в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает малышка, благополучная, на учете не состоит. Родители воспитывают семь детей. Проводится проверка. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Шувалово 42-летний мигрант соблазнил 12-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV

Теги: искусственный пруд, упала в пруд, утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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