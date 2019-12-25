В Шушенском районе Красноярского края украли 4-летнего ребенка

В Шушенском районе под Красноярском мужчина похитил 4-летнего мальчика.
Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщили о похищении 4-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего". По версии следствия, 13 июля мужчина приехал в Шушенский район к своей бывшей сожительнице и с ее согласия взял мальчика на непродолжительную прогулку и пропал. Предположительно мужчина вывез мальчика за пределы Красноярского края.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, и местонахождение мужчины с ребенком.
СУ СК РФ по Красноярскому краю
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото:pixabay
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