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В Шушенском районе Красноярского края украли 4-летнего ребенка
Сегодня, 9:15
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В Шушенском районе Красноярского края украли 4-летнего ребенка

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Следком возбудил уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего".

В Шушенском районе под Красноярском мужчина похитил 4-летнего мальчика.

Региональные следственные органы СКР по Красноярскому краю сообщили о похищении 4-летнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "похищение несовершеннолетнего". По версии следствия, 13 июля мужчина приехал в Шушенский район к своей бывшей сожительнице и с ее согласия взял мальчика на непродолжительную прогулку и пропал. Предположительно мужчина вывез мальчика за пределы Красноярского края.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, и местонахождение мужчины с ребенком.

СУ СК РФ по Красноярскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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