В Шушенском районе Красноярского края лесничий за взятку разрешил незаконную вырубку

На территории Шушенского района Красноярского края российские правоохранительные органы задержали лесничего, который за взятку допустил рыбку лесного массива в обход федерального законодательства. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Оперативники установили, что в мае 2023 года местный предприниматель, занимающийся лесозаготовительной деятельностью, обратился к лесничему КГБУ "Саяно-Шушенское лесничество". За отведение участка без договора купли-продажизеленых насаждений и сокрытие нарушения вырубки мужчина предложил сотруднику КГБУ заплатить денежные средства. В результате последний согласился на такие условия. Он составил необходимые документы и дал разрешение производить сплошную рубку леса.
За свои "услуги" и игнорирование факта отсутствия необходимого договора подозреваемый получил 300 тысяч рублей.
пресс-служба МВД РФ
Полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали недобросовестного лесничего по месту жительства. В его отношении ведется уголовное дело.
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Фото и видео: Telegram / МВД 24
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