В Шушенском районе Красноярского края лесничий за взятку разрешил незаконную вырубку

Сотрудник КГБУ "Саяно-Шушенское лесничество" получил 300 тысяч рублей за то, что закрыл глаза на незаконную деятельность бизнесмена.

На территории Шушенского района Красноярского края российские правоохранительные органы задержали лесничего, который за взятку допустил рыбку лесного массива в обход федерального законодательства. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ. Оперативники установили, что в мае 2023 года местный предприниматель, занимающийся лесозаготовительной деятельностью, обратился к лесничему КГБУ "Саяно-Шушенское лесничество". За отведение участка без договора купли-продажизеленых насаждений и сокрытие нарушения вырубки мужчина предложил сотруднику КГБУ заплатить денежные средства. В результате последний согласился на такие условия. Он составил необходимые документы и дал разрешение производить сплошную рубку леса.

За свои "услуги" и игнорирование факта отсутствия необходимого договора подозреваемый получил 300 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали недобросовестного лесничего по месту жительства. В его отношении ведется уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24