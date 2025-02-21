Работник бара на Мясницкой в Москве, причинивший здоровью посетителя тяжкий вред, заключён под стражу

Мужчина повздорил с клиентом и вывел его на улицу для драки.

Сотрудник столичного бара в центре Москвы, причинивший здоровью посетителя тяжкий вред, заключён под стражу. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. К ответственности привлечен 33-летний мужчина. На территории одного из баров по Мясницкой улице он вступил в конфликт с 29-летним клиентом питейного заведения. Далее работник вывел потерпевшего на улицу, где между молодыми людьми завязалась драка. В какой-то момент бармен ударил оппонента и свалил его с ног. В результате инцидента оппонент ушибся головой об асфальт, лишившись сознания.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в больницу. Согласно заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленник пойман на рабочем месте сотрудниками подразделения уголовного розыска и патрульно-постовой службы. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Штраф назначен москвичке, устроившей пьяный дебош в самолёте перед вылетом в Шарм-Эль-Шейх.

Фото и видео: МВД Медиа