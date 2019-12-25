В Шушарах женщина просит посадить мужчин, вступивших в интимную связь с её дочерью

Известно, что девочка несовершеннолетняя.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 19 марта в полицию обратилась с заявлением женщина.

Она попросила привлечь к ответственности двоих мужчин, которые ноднократно вступали в интимную связь с её несовершеннолетней дочерью.

20 марта полиция задержала подозреваемых. Они утверждают, что вступали в сексуальную связь с девушкой по обоюдному согласию, без применения насилия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста)

Ранее мы сообщили, что полиция Петербурга ищет мужчину, которого обвиняют в домогательствах к ребёнку.

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