Полиция Петербурга ищет мужчину, которого обвиняют в домогательствах к ребёнку

Сегодня, 8 марта в полицию Петербурга обратилась женщина с заявлением.
Она попросила привлечь к ответственности соседа за сексуальный интерес к малолетнему ребёнку.
По её словам, мужчина стал проявлять повышенное внимание к двухлетней дочери ещё 19 декабря прошлого года, когда женщина пришла с ребёнком в гости.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, на поиск мужчины ориентированы наряды.
Известно, что ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.
Ранее мы сообщили, что петербуржец заявил в полицию на молодого человека за секс с несовершеннолетней дочерью.
Фото: ВКонтакте
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