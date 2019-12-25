Полиция Петербурга ищет мужчину, которого обвиняют в домогательствах к ребёнку

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию.

Сегодня, 8 марта в полицию Петербурга обратилась женщина с заявлением.

Она попросила привлечь к ответственности соседа за сексуальный интерес к малолетнему ребёнку.

По её словам, мужчина стал проявлять повышенное внимание к двухлетней дочери ещё 19 декабря прошлого года, когда женщина пришла с ребёнком в гости.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию, на поиск мужчины ориентированы наряды.

Известно, что ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом.

Ранее мы сообщили, что петербуржец заявил в полицию на молодого человека за секс с несовершеннолетней дочерью.

Фото: ВКонтакте