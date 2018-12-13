В Шушарах жалуются на огромный рой пчел

Петербуржцы считают такое соседство опасным для жизни и здоровья.

Жители Пушкинского района города заметили огромный рой пчел вблизи жилых домов. Очевидцы пожаловались на опасное соседство в социальных сетях. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Местным активистам удалось записать на видео огромный рой, который поселился на дереве во дворе 8 дома по Окуловской улице в Шушарах.

Это же очень опасно. Роящиеся пчелы очень агрессивны, так недалеко и до беды ужасаются в комментариях очевидцы

На данный момент известно, что в экстренные ведомства информация о пчелах так и не поступила. В МЧС и Жилищном комитете отметили, что никаких заявлений об этом не поступало. Последние рассказали, что год назад по тому же адресу проблема была заявлена. Тогда от пчел двор избавили.

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Фото и видео: Вконтакте/Шушары