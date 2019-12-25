В Шушарах ввели в эксплуатацию школу на 1925 человек

Два корпуса, объединенных между собой галереей, имеют площадь более 40 тысяч квадратных метров.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга выдала застройщику ООО "Агропром" разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1925 мест в Шушарах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Два корпуса, объединенных между собой галереей, имеют площадь более 40 тысяч квадратных метров. Учебный корпус рассчитан на 77 классов. В школе имеются две столовые, медблок со стоматологическим кабинетом, IT-клуб, актовый зал, библиотека.

В учебно-оздоровительном корпусе расположились шесть спортивных залов и два бассейна. На территории благоустроены футбольное поле и баскетбольная площадка.

В Парголово построили школу для 1925 детей.

Фото: портал "Строительный Петербург"