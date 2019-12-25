В Парголово построили школу для 1925 детей

В Парголово на сегодняшний день работает единственная школа, в которой уроки проходят в две смены.

В Выборгском районе Петербурга построили новую современную общеобразовательную школу на 1925 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание школы, которое находится в поселке Парголово, разрабатывалось по индивидуальному проекту и включает в себя четырехэтажный учебный корпус и двухэтажный спортивный комплекс общей площадью 40,8 тысячи м2. Помимо школьных занятий здесь будут проходить занятия в учебно-оздоровительном комплексе для детей с особенностями развития.



В Парголово на сегодняшний день работает единственная школа, в которой уроки проходят в две смены.

В декабре на улице Оптиков будет достроена школа на 550 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"