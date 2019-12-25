В Шушарах ввели в эксплуатацию многоквартирный долгострой со встроенной поликлиникой

Строительство поликлиники начали в 2016 году.

В четверг, 14 октября, в поселке Шушары завершили строительство многоквартирного дома с поликлиникой, возводить который начали еще в 2016 году. Об этом сообщили в комитете по строительство.

Отмечается, что 13-этажное здание рассчитано на 209 квартир, застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Поликлиника разместится на первом этаже.

В комитете уточнили, что ключи от квартир люди получили в прошлом году, но из-за проблем с финансированием сроки сдвинули. Комитет по строительству взял объект на особый контроль, поскольку в доме запроектирована поликлиника.

Из-за активной застройки жилья в районе остро встал вопрос нехватки социальных учреждений. Чтобы ликвидировать дисбаланс, к середине 2024 года должны построить поликлинику площадью 1000 квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Шушарах начало работу новое отделение детской поликлиники.

Фото: Piter.tv