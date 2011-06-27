В Шушарах начало работу новое отделение детской поликлиники

В новом отделении размещены кабинеты участкового врача-педиатра и врачей-специалистов, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача-офтальмолога, зал ЛФК.

В Центральной Усадьбе поселка Шушары, на Вилеровском переулке, 8, открылось новое педиатрическое отделение Детского поликлинического отделения "Шушары" СПб ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 49" площадью 338,3 квадратных метров. Оно находится на 1этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В новом отделении размещены кабинеты участкового врача-педиатра и врачей-специалистов, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет врача-офтальмолога, зал ЛФК.

Открытие нового педиатрического отделения позволит улучшить качество оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению поселка Шушары.

В середине сентября для жителей Красногвардейского района открылись новые стоматология и поликлиника.

Фото: gov.spb.ru