Для жителей Красногвардейского района открылись новые стоматология и поликлиника

В рамках этого же проекта проходят еще два обновления действующих поликлиник на Металлистов, 56 и на проспекте Шаумяна. Они будут закончены в декабре.

В Красногвардейском районе Петербурга открыли два новых медицинских учреждения. Начали работать стоматологическая поликлиника на аллее Шварца и отделение городской поликлиники на улице Стахановцев.

Жители квартала "Новая Охта" попросили администрацию района открыть новую стоматологическую клинику, в которой есть как детское отделение, так и взрослое. В клинике будут работать 70 человек. На проект было затрачено 28 миллионов рублей.

В диагностическом отделении поликлиники №17 на улице Стахановцев представлены кабинеты врачей-онкологов, палаты дневного стационара Центра амбулаторной онкологической помощи Красногвардейского района, процедурный кабинет, кабинет функциональной диагностики. Для врачей здесь 9 кабинетов и ординаторская. Модернизация поликлиники №17 продолжается. На этот проект затрачено 30 миллионов рублей.

Ранее в заказнике "Северное побережье Невской губы" открыли детскую экотропу.

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv

Фото на обложке: gov.spb.ru