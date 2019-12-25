В Шушарах у врача-уролога угнали Lexus за 2,8 млн рублей

Машину похитили с парковки гипермаркета на Московском шоссе.

Вечером 28 марта в полицию Петербурга обратился 32-летний врач-уролог и заявил об угоне автомобиля марки Lexus. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевший оставил машину на парковке гипермаркета на Московском шоссе. Иномарку угнали в период с 19 до 20 часов. Сумма ущерба составила 2,8 млн рублей.

Правоохранители изъяли записи с камеры наблюдения, установленной на магазине. По факту кражи авто возбуждено уголовное дело.

Ранее на Партизана Германа задержали мужчину, который попал в ДТП на угнанной иномарке.

Фото: pixabay.com