На Партизана Германа задержали мужчину, который попал в ДТП на угнанной иномарке

От медосвидетельствования злоумышленник отказался.

Предполагаемый угонщик "Мицубиси Аутлендер" попал в ДТП в Красносельском районе. О ситуации рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Ночью 10-го марта в полицию обратился мужчина 1989-го года рождения. По его словам, у него угнали иномарку стоимостью 285 тыс. рублей. Позже экипаж ОГИБДД ДПС по Красносельскому району задержал мужчину, который находился в "Мицубиси". Он попал на машине в ДТП на улице Партизана Германа. Злоумышленник, предположительно, находился в состоянии опьянения. Авто вернули собственнику под сохранную расписку.

В отношении нарушителя составили административный протокол за то, что он отказался от медосвидетельствования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что владелец "Рено" в Петербурге инсценировал угон своей иномарки для получения страховки.

Фото: Piter.TV