В Шушарах трое мужчин избили и ограбили знакомого из-за долга

Злоумышленники ворвались к пострадавшему в квартиру.

Вечером 21 декабря в полицию Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о разбое в квартире, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

21-летний мужчина сообщил, что в его квартиру в Шушарах ворвались три человека, среди которых был его знакомый, которому он должен 100 тысяч рублей. Мужчины избили хозяина квартиры, забрали мобильный телефон и 98 тысяч рублей, а затем скрылись.

Известно, что подозреваемые передвигаются на автомобиле "Делимобиль".

По факту произошедшего проводится проверка. Приняты меры к розыску подозреваемых.

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Фото: Piter.TV