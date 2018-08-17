В Шушарах техника задела электрический провод и дом остался без света

В пятницу, 17 августа, в Шушарах напротив Новгородского проспекта, 10 после громкого хлопка стала гореть трава. Об этом сообщили очевидцы в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург.
Пожарные прибыли достаточно быстро, но большое количество травы все же успело сгореть. Теперь перед глазами жильцов находится выгоревшее поле. По словам очевидцев, на участке ведутся подготовительные работы для устройства стоянки и техника задела электрические провода.
У меня подружка там живет, в этих домах если нет света, то и вода не поступает.
Владислава Владимировна, комментатор произошедшего
В итоге, дом остался без света и воды. Когда устранят поломку, неизвестно.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге проверили 9 тонн травы из Египта.
Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК