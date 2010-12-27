В Петербурге проверили 9 тонн травы из Египта

Ввоз товара был проконтролирован, но трава не прошла по заявленным параметрам.

Ведомство Россельхознадзора исследовала около девяти тонн сушенных трав, привезенных в Петербург из Египта. В иностранной продукции специалисты обнаружили нарушения. В настоящее время груз направлен на проведение фитосанитарного карантина.

Отметим, что владелец пытался провезти товар через Морской порт. Эксперты не смогли закрыть глаза на изменения состояния пищевой травы, не заверенные управляющими органами иностранного государства. В результате 5,8 тонн петрушки, 2,5 тонн базилика и 500 килограммов майорана не попадут на территорию города на Неве. В отношении хозяина груза возбуждено административное дело.

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