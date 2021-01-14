В Шушарах стартовала подготовка к строительству объектов ВСМ

В Петербурге одобрили возведение инфраструктуры ВСМ.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал положительное заключение на проект строительства объектов ВСМ в Шушарах.

Работы планируется развернуть в месте пересечения трассы будущей магистрали с Ям-Ижорским шоссе. Проект предусматривает возведение модуля связи и транспортной безопасности, пункта управления обеспечением безопасности, пожарных резервуаров, трансформаторных подстанций и антенной опоры.

КГИОП отметил, что проект соответствует требованиям охраны территорий. Согласно документам, застройщиком выступает закрытый паевой инвестиционный фонд "Инвест-V". Управляющей компанией фонда является УК "Фортис-Инвест". Состав участников ЗПИФ не раскрывается.

По данным издания, строительство рассматривается как этап подготовки к дальнейшей реализации проекта ВСМ.

Ранее поезд ВСМ Москва – Петербург захотели переименовать.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"