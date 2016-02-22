В Шушарах сосед ударил оппонента ножом в грудь из-за личной неприязни

Мужчина в тяжёлом состоянии попал в больницу, нападавший задержан.

В Шушарах 24-летний местный житель ударил ножом в грудь своего 34-летнего соседа. Конфликт произошёл днём 26 февраля в парадной дома на Старорусском проспекте. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии, подозреваемого задержала полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал о происшествии поступил около полудня. Прибывшие на место полицейские установили, что между соседями вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В какой-то момент младший из мужчин схватился за нож и нанёс оппоненту удар в грудь, после чего скрылся.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV