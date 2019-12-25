В Шушарах сократят отставание по строительству школ и садиков

В поселке вскоре начнут строить новый садик и закончат проектировать очередную школу.

В Шушарах намерены не допустить застройку поселка до того момента, когда местные жители перестанут испытывать дефицит мест в школах и детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

В ближайшее время компания "Дальпитерстрой" начнет строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест, а также закончит проектирование школа на 1650 мест и получит разрешение на ее возведение. Организация "Лидер Групп" в апреле откроет вторую площадку детского сада в жилом доме №17 по Школьной улице.

Глава комитета Игорь Креславский отметил, что городу необходимо сократить отставание по строительству школ, садиков, поликлиник и транспортной инфраструктуры в Шушарах. От застройщиков на сегодняшний день требуют четкого плана действий по всем упомянутым направлениям в сжатые сроки.

Ранее мы писали, что в Петербурге построят современное здание для двух архивов.

Фото: pixabay