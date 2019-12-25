В Шушарах сняли с балкона молодого человека, ожидавшего девушку

Получила завершение история в Пушкинском районе, развернувшаяся днем 15 ноября. На проходном балконе многоэтажного дом на Первомайской улице, расположенном в Пушкинском районе Петербурга, повис молодой человек. Его сняли с высоты и отправили в психиатрическую лечебницу.

По данным источника Piter.tv в экстренных службах, забраться на 11-й этаж 28-летнего мужчину заставили отношения с девушкой. Уроженец Калининграда потребовал позвать некую Юлию, рассказав спасателям несколько номеров телефонов, по которым она должна была ответить. Номера оказались недоступны, а на место происшествия вызвали психиатрическую службу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург