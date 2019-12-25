В Пушкинском районе неизвестный повис с балкона из-за девушки

О происходящем рассказали очевидцы в соцсетях.

Очевидцы в соцсетях днем в воскресенье, 15 ноября, рассказали о необычном происшествии. На проходном балконе многоэтажного дома №5 на Первомайской улице, расположенном в Пушкинском районе Петербурга, повис молодой человек. Фотографии с места событий опубликованы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По данным источника Piter.tv в экстренных службах, забраться на 11-й этаж 28-летнего мужчину заставили отношения с девушкой. Уроженец Калининграда потребовал позвать некую Юлию, рассказав спасателям несколько номеров телефонов, по которым она должна была ответить. Номера оказались недоступны, а на место происшествия вызвали психиатрическую службу.

Ранее мы сообщали, что петербуржец открыл стрельбу на Коммунаров из-за шумной машины соседа. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург