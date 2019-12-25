Петербуржец открыл стрельбу на Коммунаров из-за шумной машины соседа

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге задержали местного жителя, который из-за шумной машины соседа открыл стрельбу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию обратился 32-летний петербуржец, который рассказал о своем конфликте с 42-летним соседом у дома 118 по улице Коммунаров у него произошёл конфликт. Мужчина выстрелил несколько раз из травматического пистолета. Причина конфликта — громко работающий автомобиль.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что зять ограбил дом тещи на сумму более 1 млн рублей в Петербурге.

Фото:pixabay