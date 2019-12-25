В Шушарах жители 42 домов получают горячую воду в ограниченном режиме

На трубопроводе нашли дефект, его отремонтируют при потеплении.

Жители Шушар с 9 марта начали получать горячую воду в ограниченном режиме. Об этом сообщили в ГУП "ТЭК".

В ГУП "ТЭК" также рассказали, что на обратном трубопроводе диаметром 500 миллиметров было найдено нарушение. Чтобы устранить этот дефект, пришлось ограничить ГВС в домах, которые обслуживаются котельной на Школьной улице.

Работы временно отложили до потепления, во избежание останова котельной сейчас введен режим ограничения горячего водоснабжения. Ограничения коснулись 56 зданий: 42 жилых, 6 детских, 1 лечебном и 7 прочих.

Специалисты ищут возможность подключить потребителей к горячему водоснабжению по резервной схеме. На данный момент горячее водоснабжение в штатном режиме получают все социальные учреждения.



Ночью 10 марта в Петербурге температура воздуха опускалась до -22 градусов.

Плата за отопление в некоторых районах Петербурга за год выросла в 3 раза.

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