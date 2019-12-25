В Шушарах построят самую большую школу в Пушкинском районе

Школа рассчитана на 77 классов.

В поселке Шушары на Новгородском проспекте появится самая большая школа в Пушкинском районе – на 1925 мест. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

Пятиэтажное здание будет состоять из учебного и учебно-оздоровительного блоков. В ней появятся два бассейна и шесть спортзалов. Школа рассчитана на 77 классов, из них 28 будет приходиться на начальные классы, 49 – для основного общего и среднего общего образования.

Строительством образовательного учреждения занимается компания "Дальпитерстрой". Согласно соглашению с комитетом имущественных отношений, застройщик должен построить школу к декабрю 2022 года. Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В этом году в Петербурге открылась самая большая школа на 1600 учеников.

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского района