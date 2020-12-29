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Школьница погибла после падения с высоты в Шушарах
Сегодня, 16:34
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Школьница погибла после падения с высоты в Шушарах

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Девочка отпросилась у родителей в гости к подруге.

Подросток погибла после падения с крыши девятиэтажного дома на Ростовской улице. Трагедия произошла 23 января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Накануне отец девочки обратился в экстренные службы по номеру "112". Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с домом тело девочки 2007-го года рождения. В субботу, по словам родителей, между подростком и матерью произошел конфликт из-за постоянных опозданий девочки на первые уроки в школе. Юная петербурженка отпросилась сходить в гости к подруге, но уже не вернулась. Она проживала в благополучной семье, на учете не состояла. 

Как выяснилось, погибшая увлекалась японским аниме "Наруто". 

Ранее на этой неделе суд Петербурга постановил запретить несколько сайтов с аниме. 

Фото: Piter.TV

Теги: аниме, падение с крыши, смерть, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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