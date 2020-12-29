Школьница погибла после падения с высоты в Шушарах

Девочка отпросилась у родителей в гости к подруге.

Подросток погибла после падения с крыши девятиэтажного дома на Ростовской улице. Трагедия произошла 23 января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Накануне отец девочки обратился в экстренные службы по номеру "112". Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с домом тело девочки 2007-го года рождения. В субботу, по словам родителей, между подростком и матерью произошел конфликт из-за постоянных опозданий девочки на первые уроки в школе. Юная петербурженка отпросилась сходить в гости к подруге, но уже не вернулась. Она проживала в благополучной семье, на учете не состояла.

Как выяснилось, погибшая увлекалась японским аниме "Наруто".

Ранее на этой неделе суд Петербурга постановил запретить несколько сайтов с аниме.

Фото: Piter.TV