В Шушарах пьяный машинист устроил стрельбу из "травмата" по прохожим

Дебоширу разбили лицо и сломали нос.

В среду, 3 октября, петербургские полицейские задержали помощник машиниста, который устроил стрельбу по прохожим. Сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ночью у дома по Школьной улице. В полицию обратились горожане, которые услышали крик и выстрелы. Прибывшая на место происшествия патрульно-постовая служба задержала 29-летнего петербуржца, который пытался застрелить из "травмата" 27-летнего молодого человека. Между мужчинами произошел конфликт. К счастью, от пуль никто не пострадал. Однако, пьяному помощнику машиниста разбили лицо и сломали нос.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелок отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионеры в подъезде силой отобрали мобильный телефон у петербуржца.

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