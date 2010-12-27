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В Шушарах пьяный машинист устроил стрельбу из "травмата" по прохожим
Сегодня, 10:48
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IRINA_CHALKINA

В Шушарах пьяный машинист устроил стрельбу из "травмата" по прохожим

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Дебоширу разбили лицо и сломали нос.

В среду, 3 октября, петербургские полицейские задержали помощник машиниста, который устроил стрельбу по прохожим. Сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел ночью у дома по Школьной улице. В полицию обратились горожане, которые услышали крик и выстрелы. Прибывшая на место происшествия патрульно-постовая служба задержала 29-летнего петербуржца, который пытался застрелить из "травмата" 27-летнего молодого человека. Между мужчинами произошел конфликт. К счастью, от пуль никто не пострадал. Однако, пьяному помощнику машиниста разбили лицо и сломали нос.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелок отпущен под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали о том, что пенсионеры в подъезде силой отобрали мобильный телефон у петербуржца.

Фото:pixabay

 

Теги: криминальные происшествия, машинист стрелял в прохожих, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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