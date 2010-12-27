Пенсионеры в подъезде силой отобрали мобильный телефон у петербуржца

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувший вторник, октября, в Калининском районе два пенсионера отобрали у мужчины мобильный телефон. Сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По словам 43-летнего потерпевшего, незнакомые мужчина напали на него в одной из парадных дома Кондратьевскому. Злоумышленники силой забрали гаджет, а далее ретировались с места преступления.

Полицейским удалось выследить грабителей. Ими оказались два пенсионера 60 и 62 лет.

В обстоятельствах происшествия разбираются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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