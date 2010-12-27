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Пенсионеры в подъезде силой отобрали мобильный телефон у петербуржца
Сегодня, 10:25
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IRINA_CHALKINA

Пенсионеры в подъезде силой отобрали мобильный телефон у петербуржца

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувший вторник, октября, в Калининском районе два пенсионера отобрали у мужчины мобильный телефон. Сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По словам 43-летнего потерпевшего, незнакомые мужчина напали на него в одной из парадных дома Кондратьевскому. Злоумышленники силой забрали гаджет, а далее ретировались с места преступления. 

Полицейским удалось выследить грабителей. Ими оказались два пенсионера 60 и 62 лет.

В обстоятельствах происшествия разбираются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщали о том, что СК выясняет причины загадочной смерти подростка.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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